مستقبل غامض يواجه موهبة ريال مدريد بعد تألقه في كأس العالم

أصبح المهاجم الشاب جونزالو جارسيا، لاعب ريال مدريد الإسبانى، واحداً من أبرز الأسماء المتداولة بقوة فى سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه اللافت مع الفريق الملكى في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هداف مونديال الأندية أصبح محل اهتمام عدة أندية، في مقدمتها خيتافي، الذي يسعى رئيسه أنخيل توريس لضمه حال خروجه من قائمة الفريق الأول للملكي.

بدأت ملامح القصة فى 24 مايو، عندما أنهى جونزالو موسمه مع فريق ريال مدريد كاستيا تحت قيادة راؤول جونزاليس.

بعدها بأسبوعين فقط، وتحديدًا فى 11 يونيو، استدعاه المدرب تشابي ألونسو ضمن قائمة الفريق الأول المتجهة إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى كأس العالم للأندية، ليشارك أساسيًا في مركز رأس الحربة منذ أول مباراة، ولفت الأنظار بأدائه التهديفي الحاسم، ليخرج من البطولة كأحد أبرز نجومها.