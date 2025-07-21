ضربوه وألقوه في الترعة.. مصرع شاب على يد أهل زوجته بدمياط

سادت حالة من الصدمة والغضب بين أهالى قرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بعد أن لقي الشاب إسلام سامي خليل مصرعه، بعدما تعرض لضرب مبرح على يد عدد من أفراد عائلة زوجته، في وقت متأخر من مساء أمس.

وبحسب شهود عيان، وقعت الجريمة أمام مسجد البحر بقرية الدهايمة، حيث أقدم الجناة على التعدي عليه بالضرب المبرح، ثم قاموا بإلقائه في إحدى الترع المجاورة، ولاذوا بالفرار.

وقد هرع الأهالي إلى موقع الحادث، وتم نقل الضحية إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة.

ويشهد أهالي القرية للشاب إسلام بحسن الخلق والسيرة الطيبة، معبرين عن صدمتهم وحزنهم الشديد لوفاته بهذه الطريقة البشعة.

من جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المتهمين في الواقعة، فيما تكثف جهودها لضبط باقي المتورطين.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها الكاملة.