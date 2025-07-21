جابرييل: الصفقات الجديدة ستساعد أرسنال على تحقيق الألقاب

أكد جابرييل ماجالهايس، مدافع أرسنال، إن الفريق سمح بضياع ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من بين يديه في آخر عامين لكن التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع سيحدث الفارق هذا الموس وسيساعد على تحقيق الألقاب.

وتعاقد أرسنال، وصيف الموسم الماضي، مع الجناح نوني مادويكي وحارس المرمى كيبا أريزابالاجا من تشيلسي، بالإضافة إلى لاعبي الوسط كريستيان نورجارد من برينتفورد ومارتن زوبيمندي من ريال سوسيداد.

ومن المتوقع أيضًا أن ينتقل المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، الذي سجل 54 هدفًا في 52 مباراة مع سبورتنج في الموسم الماضي، إلى ملعب الإمارات.

وقال غابرييل لشبكة "بي بي سي": "أعتقد أن اللاعبين الذين انضموا إلينا سيساعدوننا كثيرًا، النادي يبذل قصارى جهده لمصلحة اللاعبين والمدرب."

وأضاف: "إنهم يبذلون قصارى جهدهم لضم أفضل اللاعبين القادرين على مساعدتنا، لكن علينا التركيز على ما يمكننا فعله على أرض الملعب، اللاعبون المتواجدون هنا يفعلون ذلك، نحن أقوياء، وسنزداد قوة مع هؤلاء اللاعبين الجدد".

وأتم: "نريد أن نمتلك أفضل اللاعبين، لكي نكون في المنافسة على الألقاب، يجب أن نمتلك أفضل اللاعبين، لقد أفلت منا لقبان مؤخرًا، كنا على وشك الفوز، لكنني أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة هذا العام".

ويبدأ آرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 في 17 أغسطس بمواجهة مانشستر يونايتد.