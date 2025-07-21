تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة الفاشر بدارفور

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بأن الاشتباكات تجددت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المحور الجنوبي الشرقي من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان.

وفي وقت سابق، أدى القتال في إقليم كردفان السوداني، الذي أودى بحياة المئات، والعنف المستمر في دارفور - بؤرة الصراع في البلاد - إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.

وحذر عمال الإغاثة من محدودية الوصول إلى المساعدات.

وأفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 450 مدنيًا، بينهم 35 طفلًا على الأقل، خلال عطلة نهاية الأسبوع في 12 يوليو في هجمات على قرى محيطة ببلدة بارا في ولاية شمال كردفان.

وقال قدري فوراني، المدير القطري لمنظمة ميرسي كور في السودان، في بيانٍ مشترك مع وكالة أسوشيتد برس: "تتفاقم المعاناة في كردفان يومًا بعد يوم فالمجتمعات محاصرة على جبهات قتال نشطة وسريعة التغير، عاجزة عن الفرار، وغير قادرة على الوصول إلى الاحتياجات الأساسية أو المساعدات المنقذة للحياة".