قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: هبوط مروحيات تنقل جنودا مصابين في مستشفى سوروكا بعد حدث أمني في غزة
موعد انتهاء فصل الصيف وتراجع درجات الحرارة في مصر
مدبولي يؤكد دعم الحكومة للمؤسسات الصحفية القومية: تحسين الوضع الاقتصادي واستغلال الأصول
وزارة قطاع الأعمال تطلق مبادرة لرفع الوعي بإجراءات السلامة والصحة المهنية
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
العثور على أسطورة الكرة الإنجليزية فاقدا للوعي ونقله إلى المستشفى
في اليوبيل الفضي لنياحته.. البابا تواضروس يصلي قداس ذكرى مثلث الرحمات الأنبا مكاري أسقف سيناء|صور
الوزراء : تحسين وضع الصحف القومية .. والشوربجي: سداد القروض التجارية عليها
تشغيل قطار لتيسير العودة الطوعية للسودانيين وأسرهم إلى وطنهم | تفاصيل
حجز تذاكر قطار مجانية وخصم 75٪؜ لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟
أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي
وزير الخارجية النيجيرى يعلن رسميا دعم بلاده لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو خلال منتدى الأعمال المصري النيجيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستشارة أمل عمار والدكتورة جاكلين عازر تتفقدان مجمع خدمات المواطنين بزاوية صقر بالبحيرة

المستشارة أمل عمار والدكتورة جاكلين عازر تتفقدان مجمع خدمات المواطنين بزاوية صقر بالبحيرة
المستشارة أمل عمار والدكتورة جاكلين عازر تتفقدان مجمع خدمات المواطنين بزاوية صقر بالبحيرة
أمل مجدى

خلال زيارتها لمحافظة البحيرة ، تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، و الدكتورة جاكلين عازر مجمع خدمات المواطنين " المركز التكنولوجي " بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير.

وذلك بحضور وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادى - نائبة رئيسة المجلس ، والمهندسة زكية رشاد - مقررة فرع المجلس بالمحافظة،  والأستاذة شنتال رامى- مدير عام قطاع تنمية الأعمال بالبنك الأهلى ، و الأستاذة مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، و الدكتورة  هبة الشرقاوي  مديرة مبادرة المواطنة المصرية بالمجلس ، و الأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان و الأستاذة إيزيس محمود خبيرة تنمية المرأة ، والدكتورة رشا فوزى - مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات .

 حيث أكدت المستشارة أمل عمار على اهتمامها الكبير بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير ، ورغبتها فى أن تجعل منها قرية نموذجية، عبر توفير التدريب اللازم  للسيدات في القرية ، بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحيرة بقيادة الدكتورة جاكلين عازر ،  ومع البنك الأهلي المصري لتوفير الدعم اللازم  لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للسيدات .


كما استعرضت المستشارة أمل عمار جهود مركز تنمية المهارات بالمجلس ،  مؤكدة على أهمية تدريب المرأة على اقامة مشروعها الخاص، و استغلال مهاراتها في الحرف المختلفة لتمكينها اقتصاديا وخلق فرص عمل لها تعود بالنفع على أسرتها ومجتمعها بشكل عام .
  

فيما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على اهتمام المحافظة بتقديم الدعم اللازم للسيدات في قرية زاوية صقر بالتعاون مع فرع المجلس، وذلك للنهوض بأوضاعهن وتشجيعهن ليبدأن مشروعاتهن الخاصة بما يدعم التمكين الاقتصادي لهن .
 

هذا وقد استمعت المستشارة أمل عمار  إلى سيدات القرية للتعرف على التحديات التى يواجهنها من أجل توفير التسهيلات اللازمة لهن.

القومى للمرأة المجلس القومي للمرأة أمل عمار المستشارة أمل عمار مشروعات صغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

ترشيحاتنا

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة

عقب ترؤسه مجلس إدارة المركز .. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة

الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا

افتتاح كنيسة جديدة ورسامة شمامسة في بوخوم بألمانيا

متحف سوهاج القومي

متحف سوهاج القومي يفتح باب التدريب لـ خريجيى 6 كليات

بالصور

إصابة سيد رجب خلال تصوير مشاهد فيلم شلة ثانوي

إصابة سيد رجب
إصابة سيد رجب
إصابة سيد رجب

لن تتوقعها .. تأثيرات مذهلة لتناول مشروب الكركديه

الكركديه
الكركديه
الكركديه

أنغام ترد بطريقتها على شائعة المرض.. تعرف على أهمية فحص البنكرياس بشكل دوري

انغام
انغام
انغام

داليا البحيرى وزوجها يثيران الجدل في الطائرة

داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد