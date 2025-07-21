بحضور الأنبا بفنوتيوس .. مكرسة جديدة بإيبارشية سمالوط | صور

صلى نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط القداس الإلهي، في كاتدرائية المسيح مخلص العالم بسمالوط، وصلى صلوات تكريس إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة لراغبات التكريس البتولي، ونالت المكرسة الجديدة اسم كيريا.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، في كنيسة القديسيْن الأنبا كاراس السائح والأنبا شنوده رئيس المتوحدين بمدينة ٦ أكتوبر، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الأب القس كاراس عيد كاهن الكنيسة ذاتها في رتبة القمصية.

كما صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة.