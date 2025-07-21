هدير عبدالرازق دخلت من الشباك.. محامي طليقها يفجر مفاجأة بعد ضربها بالشقة

كشف هيثم بسام محامي طليق البلوجر هدير عبدالرازق، تفاصيل جديدة عن الفيديو الأخير الذي نشرته عبر السوشيال ميديا، وقال إن الفيديو قديم، وكان ضمن فيديو طويل، وأن الصلح بالفعل تم بين موكله المهندس حسين أحمد، وهدير عبد الرازق.

وأضاف محامي طليق البلوجر هدير عبدالرازق، أن القصة الأخيرة بدأت بنشر هدير عبد الرازق مقطع فيديو، تدعي فيه اعتداء طليقها عليها، وبعد نصف ساعة من نشر الفيديو قامت بحذفه.

وأوضح محامي طليق البلوجر هدير عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلبش» تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن الفيديو الذي نشر قديم، وتم الحصول عليه، بعد قيام هدير بتهكير الموبايل الخاص بطليقها والحصول على الفيديو ونشر جزء منه.

ولفت إلى أن أسرة المهندس حسين أحمد، طليق هدير، لا تهتم بالسوشيال ميديا، ولكن بعد نشر هدير الفيديو أصبح طليق هدير في موقع اتهام، ومن هنا بدأت التحركات لإثبات البراءة.

دخلت الشقة من الشباك

وأشار إلى أن ما نشرته هدير، يعتبر جزء صغير، من فيديو طويل كانت البداية بدخول هدير وصديقتها،شقة طليقها دون علمه، وإرسالها فيديو على سبيل المكايدة، وأنها دخلت الشقة من خلال الشباك، وأن كاميرات المراقبة كانت قد سجلت كل شئ.

وأكد دفاع طليق البلوجر هدير عبدالرازق أن النيابة العامة حجزتها علي ذمة بلاغ جديد ضدها وطلبت تحريات مباحث الآداب في البلاغ الجديد ضدها وأنه لا علاقة لموكله به، وأن هدير في الحبس بسبب قضايا أخرى، وموكله ليس له علاقة بها.

تباشر جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات من جديد مع البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامها بنشر الفسق والفجور بعد تصالحها مع طليقها وإخلاء سبيل الأخير.

تفاصيل جديدة في قضية هدير عبدالرازق

اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة أنها صاحبة الصورة في الفيديوهات المتداولة محل واقعة الضرب داخل شقة بالقاهرة.

وقالت، البلوجر هدير عبد الرازق إن الشخص الماثل أمام النيابة كان زوجي منذ عام وتم الطلاق بيننا، وبعدها وقعت خلافات حادة بيننا، وتدخل خلالها أطراف من الأسرة للصلح ولكن المحاولات باءت بالفشل.

ومازالت التحقيقات مستمرة حيث استمرت ما يقرب من 3 ساعات حتى الآن مع البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها بسبب فيديوهات خناقة شقة التجمع.

واجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بثلاث فيديوهات محل الاتهام في واقعة التشاجر داخل شقة في القاهرة الجديدة.

وتحفظت جهات التحقيق على فيديوهات التشاجر بين البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها داخل شقة بالتجمع، بينما تحفظت أيضا على فيديو أثناء قيام هدير بالتسلق على سور الفيلا.

وقدم محامي طليق البلوجر هدير عبد الرازق فلاشة تحوي على فيديوهات عديدة توجه فيه السباب لموكله.