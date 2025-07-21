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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

على خطى حنين حسام ومودة.. هدير عبدالرازق مهددة بالسجن ومباحث الآداب كلمة السر

هدير عبدالرازق
هدير عبدالرازق
محمد عبدالله

أثارت البلوجر هدير عبدالرالرازق مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديوهات لضربها من قبل طليقها السابق ثم التحقيق معه والتصالح إلا أنها فوجئت بقضية جديدة ضدها ما أعاد للأذهان قضية حنين حسام ومودة الأدهم .

التحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق 

وتباشر جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات من جديد مع البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامها بنشر الفسق والفجور بعد تصالحها مع طليقها وإخلاء سبيل الأخير واعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة أنها صاحبة الصورة في الفيديوهات المتداولة محل واقعة الضرب داخل شقة بالقاهرة . 

وقالت، البلوجر هدير عبد الرازق إن الشخص الماثل أمام النيابة كان زوجي منذ عام وتم الطلاق بيننا، وبعدها وقعت خلافات حادة بيننا، وتدخل خلالها أطراف من الأسرة للصلح ولكن المحاولات باءت بالفشل.

وهذه ليست هي المرة الأولي لـ هدير عبدالرازق في قضايا تتعلق بنشر الفسوق والفجور .. 

كانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامها بنشر الفسق والفجور، ووجهت النيابة العامة للمتهمة هدير عبدالرازق عدة اتهامات جاء أبرزها ونشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، حيث بثت عبر حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام و ارتكبت البلوجر هدير عبدالرازق فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية سابقا  بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس لمدة سنتين وتغريم كلا منهم 300 ألف جنيه، وذلك في اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك".

وحسب أمر الإحالة فى القضية رقم 1047 لسنة 2020 جنح مالية، واجهت حنين رفقة مودة الأدهم تهمتى الاعتداء على مبادئ الأسرة والقيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت.

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