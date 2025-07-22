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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يوجه بالاستعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ واستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يوجه بالاستعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء شريف خليل مساعد مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الجهات التنفيذية وعلى رأسها إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة، لنجاح المحافظة في تنفيذ خطة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة ٩٨ ٪ ودون خصم مركزي من قيمة الموازنة، وإقرار زيادة تمويل المحافظة ضمن ٥ محافظات على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي الجديد بقيمة ٧٠٢,٩ مليون جنيه.

وأصدر المحافظ عددا من القرارات والتوجيهات المهمة، جاء أبرزها الاستعداد والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتنسيق بين الجهات المعنية لتيسير مهام القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية داخل وخارج اللجان الانتخابية مع التأكيد على وقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما قرر محافظ الوادى الجديد تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي و إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة؛ لمراجعة موقف نشاط وجدية الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة و البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إحلال الطاقة الشمسية بالمساجد بالمدارس، في إطار خطة المحافظة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية بالمراكز، وحظر تطبيق تخفيف الأحمال بالقرى والمناطق السكنية.

كما وجه محافظ الوادى الجديد بتوفير نقطة إسعاف مجهز بالأمصال والكوادر الطبية اللازمة لحالات الطوارئ بمنطقة بحيرة باريس وحصر وتحديد السعة التخزينية لوحدات تخزين وحفظ التمور بناطق المحافظة، قبل بداية موسم التمور؛ للوقوف على حجم إنتاجية المحافظة من المحصول الاستراتيجي.

كما قرر محافظ الوادى الجديد تحديد مهلة حتى منتصف سبتمبر لحصر أراضي الخفية بالإحداثيات، والتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لصرف وجبات شهرية لطلاب مدارس القرى النائية بمركز باريس وفقًا لنسب الحضور بالمدارس و التوسع في أسواق اليوم الواحد بالمراكز، وتوفير اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ، للتخفيف عن كاهل المواطنين.


أسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين ، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في المحافظة.

ويهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية، لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.

وإليكم أحدث أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأثنين، وفقًا لحركة البيع والشراء صباح اليوم.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين  10 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 13 و18 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 9 إلى 12 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 13 جنيهًا للكيلوجرام.

وأشار التجار، إلى أن استقرار الأسعار جاء بفضل وفرة الإنتاج المحلي وزيادة عدد الصوب الزراعية، التي ساعدت في تعزيز الكميات المعروضة في السوق وخاصة الطازجة والأورجانيك.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 40 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 35و40 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 27 إلى 33 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 40 و45 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية.

وأعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، استمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع، إلى جانب التأكد من توافر الخضراوات والفاكهة في كافة المنافذ الثابتة والمتحركة، وذلك لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وجودة جيدة.

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