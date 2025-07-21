شاب يشرع في قـ.تل جاره بالمنشاة بسوهاج

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، واقعة اعتداء بالضرب بسلاح أبيض، أسفرت عن إصابة طالب عشريني بطعنة شبه نافذة بالبطن، إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة.

يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، بوصول المدعو "محمد م. ر. م"، 20 عامًا، طالب، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالبطن من الجانب الأيسر.

وبسؤال والده، 54 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، اتهم المدعو "شهاب ي. ص. خ"، 19 عامًا، عامل، بالتعدي على نجله باستخدام سلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، بسبب خلافات الجيرة، ما أدى إلى إصابته.

تم ضبط المتهم، وبإرشاده تم التحفظ على الأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.