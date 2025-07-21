الزراعة: توزيع الأسمدة من خلال منظومة كارت الفلاح التي تضمن شيكارة السماد للفلاح

أكد المهندس فخري منصور وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن المزارع في المحافظة يحظى بعناية خاصة، والمحافظ يتابع الشأن الزراعي أولا بأول من أجل تحقيق الأمن الغذائي".

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: "المحافظة واحدة من أهم المحافظات الزراعية في مصر، ويزرع فيها جميع أنواع المحاصيل، مثل القمح في الشتاء، والقطن والأرز والبنجر في الصيف، وهي الأولى في زراعة محصول القطن".

وحول نقص توريد الأسمدة، قال: "وزير الزراعة وجه بانتظام شحن الأسمدة"، وردت عليه الإعلامية لما جبريل: "وزير الزراعة كان ضيفنا في إحدى حلقات البرنامج وتحدث عن هذا الأمر، وواضح أنه ليس بالأمر الجديد، فهو يظهر ويختفي بين كل شهر وآخر، ومن الواضح أنكم وفرتم عددا كافيا من الأسمدة، لكن الأزمة عادت مرة أخرى، والوزير شرح لنا أن طريقة التوزيع تغيرت".

وقال "منصور": "الوزارة حددت المقررات الخاصة بكل محصول سواء قطن أو ذرة أو أرز، والمزارع لا يحصل على حصة الأسمدة في مرة واحدة، ولكن على دفعات، ومن المتوقع أن نغطي 100% من احتياجات المحاصيل المنزرعة في نطاق محافظة كفر الشيخ كافة، ويتم التوزيع من خلال منظومة كارت الفلاح التي تضمن شيكارة السماد للفلاح، ولا مجال للتلاعب في صرف الأسمدة".

وردت عليه الإعلامية لما جبريل: "ولكن، هناك سوق سوداء؟!"، وأجاب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ: "بالنسبة إلى الأسمدة الواردة من الوزارة للجمعيات، فمن المستحيل أن تُباع في السوق السوداء".