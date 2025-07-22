مصممة أزياء: كنت أحلم بإعادة مصر إلى خريطة الموضة العالمية

قالت فريدة تمرازا مصممة الأزياء العالمية، إنّ حلمها كان إعادة مصر لخريطة الموضة العالمية، مؤكدةً: "مصر معروفة بعراقتها وجمالها، وكان حلمي إني أكون أول براند مصري عالمي، وبالتالي، لجعل أي تصميم عالمي، يجب أن أجعله يخاطب جميع الأذواق".

وأضافت تمرازا، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: "كنت أسعى إلى أن أكون موجودة على الساحة الدولية، وبالتالي، حرصت على مخاطبة أسواق مختلفة".

وتابعت: "لم أدرس تصميم الأزياء، ولكنني أحببت رسم التصميمات منذ أن كنت في السابعة من عمري، ودرست تسويق، وأرى أن هذا الأمر إضافة مهمة لكياني، وبعد التخرج من الجامعة سعيت إلى تنمية موهبتي، وسعيت إلى عمل أول براند مصرية تخترق الموضة العالمية، وأن يكون هذا البراند له كيان محترم واسم يُعترف به عالميا في جميع المحافل الدولية".

وواصلت: "ولما تخرجت حصلت على كورسات كثيرة مرتبطة بالتصميم حتى تضيف إلى موهبتي حتى أصبح لي تواجد في أهم أسابيع الموضة العالمية مثل أسبوع باريس، وشاركت هناك أكثر من 7 مرات، وهناك مشاركة جديدة قريبا".