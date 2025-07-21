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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب قسم الملابس الجاهزة بجامعة حلوان يقدمون تصميمات مستوحاة من التراث العربي

أزياء تحكي تراثنا
أزياء تحكي تراثنا
إسلام خالد

افتتح الدكتور شريف حسن، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، معرض مشروع تخرج طلاب قسم الملابس الجاهزة للعام الدراسي 2024/2025، تحت عنوان “أزياء تحكي تراثنا”، بحضور نخبة من الأكاديميين وخبراء الصناعة وعدد من رجال الأعمال في مجال تصميم وإنتاج الملابس.

وجاء المعرض تحت رعاية الدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور ياسر عيد، رئيس قسم الملابس الجاهزة، وبمشاركة الأستاذة رشا وجدي، أستاذ تصميم الأزياء بالقسم، إلى جانب أساتذة وطلاب من مختلف أقسام الكلية ومرحلة الدراسات العليا.

إشادة واسعة واهتمام من القطاع الصناعي

وأشاد الدكتور شريف حسن عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بمستوى الأعمال المعروضة، مؤكدًا أن العديد من التصميمات قابلة للمنافسة في بيوت الأزياء الراقية، مثنيًا على جهود الطلاب والأساتذة المشرفين في توظيف المهارات الأكاديمية في إطار عملي متميز.

واعتبر عدد من الحضور أن المعرض يعكس تطورًا ملحوظًا في منهجيات التعليم التطبيقي، ويعزز من فرص ربط الخريجين بسوق العمل الحقيقي، خاصة في قطاع صناعة الملابس والأزياء.

دمج التراث بالحداثة

ضم المعرض مجموعة متميزة من تصميمات طلاب الفرقة الرابعة، جسدت رؤى معاصرة مستوحاة من التراث العربي الأصيل، شملت أزياء سهرة مستلهمة من ثقافات كل من: مصر، المغرب، سوريا، والعراق.

وراعى الطلاب في تصميماتهم أحدث اتجاهات الموضة العالمية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية، وتقديم تصاميم قابلة للإنتاج الفردي وفقًا لمعايير الجودة والصناعة الدقيقة.

مشروعات ناشئة.. وخطوات واقعية نحو سوق العمل

ولم يقتصر المعرض على تقديم التصميمات فحسب، بل جسد تجربة واقعية متكاملة لإطلاق علامات تجارية صغيرة (Brands) قام الطلاب بتأسيسها، حيث عملوا على جميع مراحل الإنتاج بدءًا من دراسة السوق المستهدف، وابتكار التصميم، واختيار الخامات، وحتى إعداد الكتالوج وكتيب المواصفات، وتسعير المنتج.

ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب وتشجيع ريادة الأعمال من خلال إنشاء مشروعات صغيرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الصناعات المحلية وتعزيز الهوية الوطنية.

أزياء تحكي تراثنا كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان جامعة حلوان مشروع تخرج

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