بجمبسوت لامع.. أحدث ظهور لـ بوسي على إنستجرام

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي في أحدث ظهور

تألقت بوسي في الصور بإطلالة أنيقة كشفت عن ذوقها كما أنها تحرص دائماً على مواكبة أحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت جمبسوت سوداء لامعة.

وانتعلت بوسي حذاء أنيق، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.