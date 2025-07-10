بإطلالة ملفتة… بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي في أحدث ظهور

تألقت بوسي في الصور بإطلالة كاجوال كشفت عن ذوقها الأنيق كما أنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت جمبسوت جينز و نسقت معه تي شيرت ذا أكمام مكشوفة.

انتعلت بوسي حذاء صيفي أنيق مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البينك الفاتح، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.