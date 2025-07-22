شكرا للجمهور … رزان مغربي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث

أكدت الفنانة رزان مغربي خروجها من المستشفى عقب تلقيها العلاج بعد أن تعرضت لحادث حيث سقط عليها سقف موقع إحدى الحفلات.

ووجهت رزان مغربي الشكر لموقع “صدي البلد” الإخباري وقالت أنتم دايما في ضهري مؤكدة أنها تتعافى ومازالت تتلقى العلاج بعد خروجها من المستشفى، ولكن حالتها مستقرة.

وكانت علقت رزان مغربي على الحادث الذى تعرضت له، واعربت عن امتنانها الكبير لجمهورها.

وكتبت رزان عبر حسابها الرسمي علي موقع إنستجرام من خلال خاصية الإستوري، “ أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل من تواصل وسأل وعبّر عن محبته واهتمامه بعد الحادث الذي تعرّضت له دعمكم وكلماتكم الطيبة كان لها الأثر الكبير في نفسي وأعدكم أنني سأعود إليكم قريبًا بكامل الصحة والعافية”.

https://youtube.com/shorts/p1KUzp7yDe4



