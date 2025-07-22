المقاولون العرب يضم نادر هشام لتعزيز الدفاع في الموسم الجديد

في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، عن التعاقد مع المدافع نادر هشام، لاعب فريق مودرن سبورت السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توقيع العقد بحضور قيادات النادي

وقد وقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف المقاولون العرب لمدة ثلاث سنوات، في حضور المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على قطاع الكرة، إلى جانب الكابتن طلعت محرم، القائم بأعمال مدير الكرة.

التحاق فوري بالتدريبات استعدادًا للموسم الجديد

عقب توقيع العقد، انتظم نادر هشام على الفور في تدريبات الفريق الجماعية، تحت قيادة المدير الفني الجديد، الكابتن محمد مكي، الذي يواصل العمل الجاد لتجهيز الفريق للموسم المقبل. ويأتي انضمام اللاعب ضمن خطة فنية واضحة لتدعيم الخطوط الدفاعية وتعزيز الخيارات أمام الجهاز الفني.





الصفقة السادسة في ميركاتو المقاولون

ويُعد نادر هشام سادس صفقات نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار مساعي إدارة النادي للارتقاء بمستوى الفريق والمنافسة بقوة في الدوري المصري الممتاز بالموسم القادم. وتأتي الصفقات الجديدة بهدف سد الثغرات وتحقيق نتائج إيجابية تليق بتاريخ النادي العريق.



إدارة المقاولون تواصل دعم الفريق بخطط مدروسة

تؤكد إدارة النادي، من خلال هذه الخطوات، التزامها الكامل بدعم الفريق الأول بكل ما يلزم فنيًا وإداريًا من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري المحلي



