المقاولون العرب يضم محمد حامد مدافع إنبي السابق

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم محمد حامد مدافع فريق إنبي السابق وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني.

ويعد حامد أحد أبرز المدافعين في الدوري المصري ، رابع صفقات المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الحالية .