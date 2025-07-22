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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري: صيانة وتحديث منظومة تشغيل قناطر الدلتا وتطهير المجاري المائية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لبحث إجراءات تطوير الإدارة العامة لري قناطر الدلتا .

وخلال الإجتماع أشار الدكتور سويلم إلى أن مجموعة المنشآت المائية بقناطر الدلتا تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لتحكمها فى إدارة وتوزيع المياه بمنطقة الدلتا، وهو ما يؤكد على أهمية الحفاظ على هذه المنشآت وتطوير أدوات إدارتها وتشغيلها بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأمثل .

وقد وجه الدكتور سويلم بتوفير الإمكانيات البشرية والمعدات المطلوبة لزيادة معدلات التطهيرات أمام المنشآت المائية بالقناطر الخيرية، مع وضع خطه لصيانة وتطوير منظومة تشغيل مجموعة القناطر، وتحديث أنظمة رصد وقياس التصرفات خلف مجموعة المنشآت المائية الواقعة تحت إشراف الإدارة .

كما وجه بتعظيم الاستفادة من الورش الإنتاجية التابعة للإدارة العامة لرى قناطر الدلتا، وتوفير الدعم اللازم للإدارة من الموارد البشرية واللوجيستية التى تمكنها من الاستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ذاتيا للمنشآت المائية والحدائق الواقعة تحت إشراف الإدارة، واستمرار أعمال تطوير الحدائق واستثمار الأملاك التابعة للوزارة بما لا يعيق المهام الأساسية لإدارة وتشغيل وصيانه مجموعة القناطر، وبذل المزيد من الجهد لتعظيم الاستفادة من الأملاك وتحصيل المديونيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات السكن الإداري .

وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والإمكانيات الذاتية للإدارة، وتدعيمها بالموارد البشرية المطلوبة لزياده معدلات التطوير والصيانة بالجهود الذاتية، وتحسين منظومة الإدارة والتشغيل للمنشآت المائية .


جدير بالذكر أن الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا تشرف على إدارة مجموعة من القناطر الرئيسية بإجمالى عدد ٢٧ منشأ ( ١١ منشأ بالقناطر الخيرية - ١٥ منشأ بهندسة زفتى بالغربية - ١ منشأ بهندسة إدفينا بالبحيرة ) ، وتقوم الإدارة بتنفيذ أعمال الموازنات وفقا لتعليمات الإدارة المركزية لشئون المياه، قياس التصرفات وتسجيل المناسيب بصفة يومية، وعمل الصيانة الدورية المطلوبة للقناطر بالتنسيق مع قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وعمل التطهيرات أمام المنشأت المائية .

الدكتور هانى سويلم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الإدارة العامة لري قناطر الدلتا

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