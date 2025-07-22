الطماطم بـ7جنيه.. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 22 يوليو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، في حلقة اليوم الثلاثاء 22 يوليو، أحدث أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، حيث شهدت بعض الأصناف استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الطماطم: 7 جنيهات للكيلو

أسعار الفلفل الألوان: 25 جنيهًا للكيلو

أسعار الفلفل الرومي: 12 جنيهًا للكيلو

أسعار البصل الأحمر: 12 جنيهًا للكيلو

أسعار البطاطس: 12 جنيهًا للكيلو

ويتابع البرنامج يوميًا حركة الأسعار في الأسواق لتقديم خدمة إخبارية للمواطنين، خاصة في ظل التغيرات المستمرة بأسعار السلع الغذائية.