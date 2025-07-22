دور مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالريف.. ورشة عمل بوزارة الزراعة

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان دور مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالريف المصري وبناءً على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة، وباشراف الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل حول "دور مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالريف المصري .

وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير معهد الاقتصاد الزراعي ان هذة الورشة " شارك فيها نخبه من باحثي معهد بحوث الاقتصاد الزراعي والتي ناقشت تطوير قري الريف المصري في كافة مناحي الحياة مع مراعاة الاستدامة.



وقد تناولت الورشة علاقة أهداف المبادرة بالأهداف الإنمائية المستدامة حيث تتلاقي أهداف المشروع القومي "حياة كريمة" مع العديد من الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠ التي أطلقتها الأمم المتحدة، ومنها (القضاء على الفقر متعدد الأبعاد - الاستثمار في تنمية الأنسان المصري)، هذا بالإضافة إلي تناول المبادئ الأساسية للمبادرة والتي تمثلت أهم تلك المبادئ في الشفافية في تداول المعلومات، النزاهة في أداء الخدمة لمستحقيها، الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع المحلي، الالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات.

كما تناولت الورشة أهم الفئات المستهدفة والتي منها الأسر الأكثر إحتياجاً في التجمعات الريفية، ، كذلك تم إلقاء الضوء علي "انجازات مبادرة حياة كريمة" منها توفير سكن كريم ودعم الغذاء وإنشاء مراكز تجميع الألبان ومراكز الخدمات الزراعية والتأمين الصحي وتنمية الأسرة وتنمية الوحدات الصحية هذا بالإضافة إلي زيادة أعداد فصول محو الأمية وتوفير مكتبات متنقلة وتوفير حضانات الأطفال ومراكز تنمية الاسرة والطفل وخدمات مجتمعية وتوفير فرص العمل وتمويل المشروعات الصغيرة من خلال دعم الشمول المالي، كذلك دورها في حوكمة إدارة المشروع ومجمعات الخدمات الحكومية .



ايضا تناولت الورشة الأثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة،، في حين أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير وتنمية التجمعات الريفية في صعيد مصر حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة ‎