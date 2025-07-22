بشاشة 2K وبطارية بسعة 7000mAh.. إطلاق هاتف iQOO Z10

هاتفان جديدان من المقرر إطلاقهما في السوق الصينية خلال النصف الثاني من هذا العام، فمن المتوقع أن تكشف العلامة التجارية الشهر المقبل عن هاتف iQOO Z10 المزود بشريحة Snapdragon 7 Gen 4، ومن المرجح أن يتبع ذلك هاتف iQOO Z10 Turbo Pro+ المزود بشريحة Dimensity 9400+.

مواصفات هاتف iQOO 15

من المتوقع أن تكشف العلامة التجارية عن هاتف iQOO 15 (أو iQOO 14) المزود بشريحة Snapdragon 8 Elite في أكتوبر.

وتنتشر التكهنات بأن الجيل التالي من هواتف iQOO Neo الرائدة سيتم الكشف عنها في نوفمبر أو ديسمبر في الصين وقبل أشهر من الإطلاق المتوقع.

مواصفات iQOO Neo 11 وNeo 11 Pro

وفقًا للتسريبات، ستطلق العلامة التجارية هاتفين يحملان علامة Neo، مزودين بمعالجي Snapdragon 8 Elite وDimensity 9500.

ومن المرجح أن يُطلق على هذين الجهازين اسم iQOO Neo 11 وNeo 11 Pro على التوالي.

يعد كلا الجهازين مزودان بشاشة OLED مسطحة بقياس 6.8 بوصة، وستدعم الشاشة دقة 2K، وستضم ماسح بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية، كما تشير التسريبات إلى أن الهواتف ستأتي بإطار معدني متوسط، وستدعم الشحن بقوة 100 واط.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تُسرّب فيها الشائعات تفاصيل حول سلسلة Neo 11.

أما عن مواصفات الشحن، فسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة فأكثر، ومن المتوقع أيضًا أن تعمل هذه الأجهزة بأحدث إصدار من نظام التشغيل Android 16 مع طبقة من نظام التشغيل OriginOS 6.