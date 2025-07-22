قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الثانوية العامة 2025 "جاهزة" على مكتب وزير التعليم ..واستعدادات لاعتمادها اليوم
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخا من اليمن
الدولة تطلق خريطة صناعية متكاملة.. 147 منطقة و17 مجمعًا لدعم الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع المتعثرة
كارثة إنسانية في غزة.. 650 ألف طفل يواجهون المجاعة ونفاد تام للموارد الطبية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار في البترول والتعدين لخفض الواردات وتخفيف الأعباء
ترامب يهدد بضرب إيران وإسرائيل تتوعد بجولة ثانية من الحرب| تقرير
في لقاء مع الجالية بنيجيريا.. عبد العاطي: خدمات رقمية ومبادرات نوعية للمصريين بالخارج
بنك مصر يعلن عن وظائف خالية.. قدم الآن
محافظ أسوان: تقديم التسهيلات للإخوة السودانيين لعودتهم لوطنهم.. شاهد
ماشي ولا قاعد.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن فيديو اعتذار وسام أبو علي
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشاشة 2K وبطارية بسعة 7000mAh.. إطلاق هاتف iQOO Z10

هاتف iQOO Z10
هاتف iQOO Z10
لمياء الياسين

هاتفان جديدان من المقرر إطلاقهما في السوق الصينية خلال النصف الثاني من هذا العام، فمن المتوقع أن تكشف العلامة التجارية الشهر المقبل عن هاتف iQOO Z10 المزود بشريحة Snapdragon 7 Gen 4، ومن المرجح أن يتبع ذلك هاتف iQOO Z10 Turbo Pro+ المزود بشريحة Dimensity 9400+. 

مواصفات هاتف iQOO 15

من المتوقع أن تكشف العلامة التجارية عن هاتف iQOO 15 (أو iQOO 14) المزود بشريحة Snapdragon 8 Elite في أكتوبر.

 وتنتشر التكهنات بأن الجيل التالي من هواتف iQOO Neo الرائدة سيتم الكشف عنها في نوفمبر أو ديسمبر في الصين وقبل أشهر من الإطلاق المتوقع.

مواصفات iQOO Neo 11 وNeo 11 Pro 

وفقًا للتسريبات، ستطلق العلامة التجارية هاتفين يحملان علامة Neo، مزودين بمعالجي Snapdragon 8 Elite وDimensity 9500. 

ومن المرجح أن يُطلق على هذين الجهازين اسم iQOO Neo 11 وNeo 11 Pro على التوالي.

يعد كلا الجهازين مزودان بشاشة OLED مسطحة بقياس 6.8 بوصة، وستدعم الشاشة دقة 2K، وستضم ماسح بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية، كما تشير التسريبات إلى أن الهواتف ستأتي بإطار معدني متوسط، وستدعم الشحن بقوة 100 واط.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تُسرّب فيها الشائعات تفاصيل حول سلسلة Neo 11. 

أما عن مواصفات الشحن، فسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة فأكثر، ومن المتوقع أيضًا أن تعمل هذه الأجهزة بأحدث إصدار من نظام التشغيل Android 16 مع طبقة من نظام التشغيل OriginOS 6.

السوق الصينية العلامة التجارية شريحة Snapdragon 7 Gen 4 هاتف iQOO 15 نظام التشغيل Android 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى وانطلاقها في هذا الموعد

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يشهد فعاليات مؤتمر التميز في جراحة المخ والأعصاب

لقاء وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية تدرس الاستعانة بنظام جديد للتحذير المبكر من أضرار التغيرات المناخية

مرتبات

القبض بكرة.. احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة حسب درجتك

بالصور

بعد فشل سياراتها الكهربائية.. مجزرة داخل مرسيدس لمعادلة الأسعار

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف على فوائد الأفوكادو بالموز

يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز

تفسير حلم رؤية الميت مبتسما.. رسالة من السماء أم انعكاس لسلام داخلي

تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

فيديو

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد