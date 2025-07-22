الليلة.. مصر تواجه سوريا ببطولة بيروت الدولية لكرة السلة

يواجه المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة بقيادة مديره الفني محمد الكرداني، نظيره السوري في ثاني لقاءات الفراعنة ببطولة بيروت الدولية الودية، والمقامة خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، استعدادًا لمنافسات بطولة أمم أفريقيا الأفروباسكت.

واستطاع أبناء النيل الفوز في المواجهة الأولى أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 60-59، وكان محمد طه "ميدو" أبرز لاعبي منتخبنا الوطني بعدما سجل 10 نقاط مع متابعة كرتين، واستطاع سرقة كرة وحيدة من لاعبي المنتخب الإيراني.

وسافر "الكرداني" إلى لبنان وبصحبته 16 لاعبًا هم قوام منتخبنا الوطني في البطولة الدولية التي يشارك فيها إلى جوار مصر وإيران كل من: "سوريا - الأردن - لبنان".



موعد مباراة مصر وسوريا ببطولة بيروت الدولية لكرة السلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره السوري في تمام السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، الموافق الثاني والعشرون من يوليو الجاري.



قائمة منتخب مصر لكرة السلة استعدادًا لبطولة بيروت الدولية الودية

وتضم القائمة كلا من عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف شوشة، إيهاب أمين، باترك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبد الناصر، محمد طه "ميدو"، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، ياسين نصر "شيخو".

الجهاز الفني لمنتخب مصر لرجال كرة السلة

يستهل المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة بقيادة مديره الفني محمد الكرداني، مشواره في بطولة بيروت الدولية الودية والمقامة خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، استعدادًا لمنافسات بطولة أمم أفريقيا الأفروباسكت.

يترأس البعثة الدكتور مصطفى فوزي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني كلا من محمد الكرداني، المدير الفني، ومحمد سليم مدربًا، ورامي جنيدي مدربًا، وأحمد الجارحي مدربًا، ومحمد ربيع إداري، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد جمال مخطط أحمال، وعبد الرحمن الجلاد محلل أداء، وياسر عبد الله محلل أداء، وعلي موسى استشفاء.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل في أنجولا.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، ومالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.