مصر ونيجيريا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بتوقيع مذكرة تفاهم في الزراعة والبنية التحتية

شهد كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويوسف توجار، وزير الخارجية النيجيري، مساء أمس الاثنين بمقر وزارة الخارجية النيجيرية في أبوجا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة دار الحلال جروب ليمتد النيجيرية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية، على رأسها إدارة المنشآت والمشروعات الزراعية، وتطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يشمل شبكات الطرق، وأنظمة الري الحديثة، والآليات الزراعية المتقدمة.

كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات الفنية وتوطين المعرفة والتكنولوجيا لدعم قدرات الطرفين في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزيران خلال المناسبة أهمية الخطوة كإحدى ثمار العلاقات التاريخية والروابط الاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وضرورة البناء على هذا التعاون المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين، ويعزز من الأمن الغذائي الإقليمي، ويواكب تطلعات التنمية في القارة الإفريقية.

ويُعد الاتفاق نموذجًا عمليًا لما يمكن أن تحققه الشراكات الإفريقية البينية من نجاحات ملموسة في مجالات الإنتاج والاستثمار الزراعي والبنية التحتية، في إطار رؤية "أجندة إفريقيا 2063"، وجهود تعزيز التكامل الاقتصادي القاري.