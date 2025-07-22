قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهندسة 88.5% و83.41% الحاسبات والمعلومات.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة
فتح باب التقديم في مدارس STEM و المتفوقين بعين شمس .. الرابط والشروط
الهيئة الوطنية للإعلام تعلن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو
بعد قبلة الساحل.. راغب علامة يصدر بيانًا رسميًا بعد منعه من الغناء في مصر
أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات
إعلام إيراني: رجال الإطفاء يخمدون حريقا في مجمع تجاري شمالي البلاد
ملك بلجيكا عن أزمة غزة: عار على الإنسانية.. والسلطات تستجوب إسرائيليين
استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس.. تدخل فوري من التضامن وحياة كريمة في قرية السنابسة
المأساة الغامضة.. وفاة الطفلة السادسة في فاجعة المنيا داخل مستشفى أسيوط
بينهم 7 من طالبي المساعدات.. استشهاد 31 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيوكيريس يحسم موقفه: لا لليونايتد والسعودية.. نعم فقط لآرسنال

جيوكيريس
جيوكيريس
إسلام مقلد

حسم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، نجم سبورتنج لشبونة، موقفه بشكل قاطع من مستقبله خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكداً تمسكه بالانتقال إلى آرسنال، رغم تلقيه عروضًا مغرية من مانشستر يونايتد وأندية سعودية.

ووفقًا لما أعلنه خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، فقد رفض جيوكيريس عرضًا رسميًا من مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وأكد مجددًا، أمس الإثنين، عبر وكيله، رغبته الحصرية في ارتداء قميص الجانرز، رافضًا أي خيار آخر.

وأشار رومانو إلى أن وسطاء مقربين من سبورتنج لشبونة حاولوا إحياء مفاوضات مع مانشستر يونايتد خلال الساعات الماضية، في ظل عدم توصل آرسنال لاتفاق نهائي مع النادي البرتغالي، لكن رد اللاعب كان واضحًا: "أريد آرسنال فقط".

الصفقة لم تُحسم بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بين آرسنال وسبورتنج لشبونة بشأن التفاصيل المالية والبنود الإضافية، رغم وجود رغبة مشتركة في إنهاء الاتفاق قريبًا.

وأضاف رومانو: "إذا اكتملت الصفقة خلال الأيام المقبلة، يجب على جماهير آرسنال أن تُدرك أن جيوكيريس ضحّى بعروض ضخمة من مانشستر يونايتد وأندية في الدوري السعودي، متمسكًا برغبته في اللعب تحت قيادة ميكيل أرتيتا".

يُذكر أن جيوكيريس برز كأحد أبرز المهاجمين في أوروبا خلال الموسم الماضي، ما جعله هدفًا لعدة أندية كبرى، لكنه اختار طريقه دون تردد: ملعب الإمارات فقط.

فيكتور جيوكيريس جيوكيريس سبورتنج لشبونة آرسنال مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

ترشيحاتنا

الوان طلاء الجدران

تغير الموازين.. اعرف موضة ألوان طلاء جدران المنازل في 2025

الجنين

فاكهة صيفية تعالج الجفاف وتحسن نمو الجنين وتمنع السرطان.. اكتشفها

كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

زى المطاعم .. طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

بالصور

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

مايونيز بيتي بدون فشل.. طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

نمر السيارة تسهل على اللصوص سرقتها وتسجيلها بأسمائهم.. تفاصيل

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

مدينة كبرى تحظر استخدام الدراجات الكهربائية وتفرض قيودًا صارمة

الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد