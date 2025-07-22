جيوكيريس يحسم موقفه: لا لليونايتد والسعودية.. نعم فقط لآرسنال

حسم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، نجم سبورتنج لشبونة، موقفه بشكل قاطع من مستقبله خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكداً تمسكه بالانتقال إلى آرسنال، رغم تلقيه عروضًا مغرية من مانشستر يونايتد وأندية سعودية.

ووفقًا لما أعلنه خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، فقد رفض جيوكيريس عرضًا رسميًا من مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وأكد مجددًا، أمس الإثنين، عبر وكيله، رغبته الحصرية في ارتداء قميص الجانرز، رافضًا أي خيار آخر.

وأشار رومانو إلى أن وسطاء مقربين من سبورتنج لشبونة حاولوا إحياء مفاوضات مع مانشستر يونايتد خلال الساعات الماضية، في ظل عدم توصل آرسنال لاتفاق نهائي مع النادي البرتغالي، لكن رد اللاعب كان واضحًا: "أريد آرسنال فقط".

الصفقة لم تُحسم بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بين آرسنال وسبورتنج لشبونة بشأن التفاصيل المالية والبنود الإضافية، رغم وجود رغبة مشتركة في إنهاء الاتفاق قريبًا.

وأضاف رومانو: "إذا اكتملت الصفقة خلال الأيام المقبلة، يجب على جماهير آرسنال أن تُدرك أن جيوكيريس ضحّى بعروض ضخمة من مانشستر يونايتد وأندية في الدوري السعودي، متمسكًا برغبته في اللعب تحت قيادة ميكيل أرتيتا".

يُذكر أن جيوكيريس برز كأحد أبرز المهاجمين في أوروبا خلال الموسم الماضي، ما جعله هدفًا لعدة أندية كبرى، لكنه اختار طريقه دون تردد: ملعب الإمارات فقط.