صراع بين الشباب والخبرة.. مانشستر يونايتد يبحث عن بديل إستراتيجي لأونانا

يتحرك مانشستر يونايتد بجدية خلال سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم مركز حراسة المرمى، في إطار خطة تهدف إلى ضمان الاستقرار الدفاعي وتعزيز المنافسة خلف الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

وبحسب ما كشفه خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، فإن إدارة الشياطين الحمر تدرس مسارين مختلفين لتأمين هذا المركز الحساس: الأول يتمثل في التعاقد مع حارس شاب وواعد قادر على التطور تدريجيًا، والثاني يتجه نحو حارس مخضرم يمكنه تقديم الدعم والخبرة الفورية.

ومن بين الأسماء الشابة التي يراقبها النادي عن قرب، يأتي البلجيكي سين لامينز، حارس رويال أنتويرب، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من كشافي النادي، خاصة في ظل توفر علاقات جيدة بين اليونايتد وأطراف مقربة من اللاعب، ما يعزز إمكانية ضمه.

في المقابل، يُعد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، خيارًا مختلفًا تمامًا، فالحارس المتوج بكأس العالم يتمتع بخبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، وقد أبدى انفتاحه على فكرة الانضمام إلى مانشستر يونايتد، حتى في ظل عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا.

لكن العقبة الأساسية تكمن في تمسك أستون فيلا بحارسه الأساسي، إذ يُعتبر من أعمدة الفريق ولا توجد نية واضحة للاستغناء عنه في الوقت الحالي.

وبين خيار شاب يمكن المراهنة عليه للمستقبل، وآخر يتمتع بحنكة وتجربة تناسب احتياجات الحاضر، يبدو مانشستر يونايتد أمام معادلة صعبة، ستحدد وجهة غرفة حراسة المرمى في "أولد ترافورد" خلال الموسم المقبل.