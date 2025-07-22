قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهندسة 88.5% و83.41% الحاسبات والمعلومات.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة
فتح باب التقديم في مدارس STEM و المتفوقين بعين شمس .. الرابط والشروط
الهيئة الوطنية للإعلام تعلن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو
بعد قبلة الساحل.. راغب علامة يصدر بيانًا رسميًا بعد منعه من الغناء في مصر
أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات
إعلام إيراني: رجال الإطفاء يخمدون حريقا في مجمع تجاري شمالي البلاد
ملك بلجيكا عن أزمة غزة: عار على الإنسانية.. والسلطات تستجوب إسرائيليين
استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس.. تدخل فوري من التضامن وحياة كريمة في قرية السنابسة
المأساة الغامضة.. وفاة الطفلة السادسة في فاجعة المنيا داخل مستشفى أسيوط
بينهم 7 من طالبي المساعدات.. استشهاد 31 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رودريجو يثير الجدل في مدريد.. ليفربول يراقب الموقف وتحركات اللاعب تشعل التكهنات

رودريجو
رودريجو
إسلام مقلد

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل البرازيلي رودريجو داخل أسوار ريال مدريد، في ظل تراجع دوره تحت قيادة المدير الفني الجديد تشابي ألونسو، الذي لم يمنحه دقائق كافية خلال بطولة كأس العالم للأندية، ما فتح باب التكهنات حول اقتراب رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، لم يتلق ريال مدريد حتى الآن عروضًا رسمية من أي نادٍ للتعاقد مع رودريجو، إلا أن تحركات السوق قد تشهد مفاجآت في اللحظات الأخيرة، خاصة مع دخول ليفربول بقوة على خط المفاوضات.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول بات الأقرب للحصول على توقيع الدولي البرازيلي، متفوقًا على آرسنال، لكن خطوة التعاقد معه تبقى مرهونة ببيع الجناح الكولومبي لويس دياز خلال فترة الانتقالات الحالية.

رودريجو، البالغ من العمر 24 عامًا، لا يبدو منشغلًا كثيرًا بالجدل الدائر، إذ يقضي إجازته الصيفية حاليًا، على أن يعود لتدريبات الفريق الملكي في 4 أغسطس المقبل.

 ورغم العطلة، حرص اللاعب على الحفاظ على لياقته البدنية، حيث شارك جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من تدريباته اليومية، وكتب عليها: "تلك الركضات في ليالي العطلة"، في رسالة غير مباشرة لتأكيد جاهزيته البدنية وجديته في المنافسة على موقعه بالفريق.

ورغم أن إدارة ريال مدريد لا تمانع في مبدأ بيع رودريجو، فإنها لن تفتح الباب بسهولة، إذ تشترط الحصول على عرض لا يقل عن 100 مليون يورو للسماح برحيله، وهو ما قد يجعل الصفقة معقدة في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الأندية الأوروبية الكبرى.

رودريجو ريال مدريد تشابي ألونسو بطولة كأس العالم للأندية ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

ترشيحاتنا

شهداء غزة

السعودية ترحب بالبيان المشترك للدول الغربية بشأن غزة

ارشيفي

الهند.. قنبلة تثير الذعر في مطار أحمد آباد

شهداء غزة

دعوة دولية لحصار سفارات أمريكا وإسرائيل بسبب إبادة وقتل الفلسطينيين جوعًا

بالصور

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

مايونيز بيتي بدون فشل.. طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

نمر السيارة تسهل على اللصوص سرقتها وتسجيلها بأسمائهم.. تفاصيل

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

مدينة كبرى تحظر استخدام الدراجات الكهربائية وتفرض قيودًا صارمة

الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد