رودريجو يثير الجدل في مدريد.. ليفربول يراقب الموقف وتحركات اللاعب تشعل التكهنات

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل البرازيلي رودريجو داخل أسوار ريال مدريد، في ظل تراجع دوره تحت قيادة المدير الفني الجديد تشابي ألونسو، الذي لم يمنحه دقائق كافية خلال بطولة كأس العالم للأندية، ما فتح باب التكهنات حول اقتراب رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، لم يتلق ريال مدريد حتى الآن عروضًا رسمية من أي نادٍ للتعاقد مع رودريجو، إلا أن تحركات السوق قد تشهد مفاجآت في اللحظات الأخيرة، خاصة مع دخول ليفربول بقوة على خط المفاوضات.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول بات الأقرب للحصول على توقيع الدولي البرازيلي، متفوقًا على آرسنال، لكن خطوة التعاقد معه تبقى مرهونة ببيع الجناح الكولومبي لويس دياز خلال فترة الانتقالات الحالية.

رودريجو، البالغ من العمر 24 عامًا، لا يبدو منشغلًا كثيرًا بالجدل الدائر، إذ يقضي إجازته الصيفية حاليًا، على أن يعود لتدريبات الفريق الملكي في 4 أغسطس المقبل.

ورغم العطلة، حرص اللاعب على الحفاظ على لياقته البدنية، حيث شارك جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من تدريباته اليومية، وكتب عليها: "تلك الركضات في ليالي العطلة"، في رسالة غير مباشرة لتأكيد جاهزيته البدنية وجديته في المنافسة على موقعه بالفريق.

ورغم أن إدارة ريال مدريد لا تمانع في مبدأ بيع رودريجو، فإنها لن تفتح الباب بسهولة، إذ تشترط الحصول على عرض لا يقل عن 100 مليون يورو للسماح برحيله، وهو ما قد يجعل الصفقة معقدة في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الأندية الأوروبية الكبرى.