كريم نيدفيد: الإصابة وزحمة نص الملعب عرقلت مشواري مع الأهلي

أعرب كريم نيدفيد عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتًا طويلًا، بفضل معرفة المدير الفني علي ماهر به وثقته في إمكانياته.



وأكمل نيدفيد في تصريحات إذاعية : الحمد لله على الانضمام لمنظومة محترمة ومهمة، المفاوضات لم تأخذ وقتًا، خاصة أن كابتن علي ماهر يعرفني جيدًا، وسبق وأن لعبت معه فترات طويلة، ويعرف إمكانياتي ودوري داخل الملعب".

وأشار نيدفيد خلال تصريحات لوجود عدد كبير من اللاعبين في نصف ملعب الأهلي وهو سبب عدم ظهوره بشكل مستمر مع الفريق .



وأضاف: الإصابة عطلتني في فترة من الفترات، لكن هذا نصيبي وقدري، والحمد لله عدت من جديد، والأهم أنني راضٍ وأمتلك الدافع للعودة بقوة.



واختتم نيدفيد قائلا: علاقتي قوية بالمدير الفني علي ماهر على المستوى الإنساني تمنحني راحة كبيرة داخل الملعب.