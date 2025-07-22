السيطرة على حريق شب فى مصنع كرتون بالعكرشة بالخانكة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بمصنع كرتون بمنطقة العكرشة بالخانكة، دون ثمة إصابات أو خسائر، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وأمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مصنع كرتون بمنطقة العكرشة بالخانكة.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مقام على مساحة 600 متر، وجرى السيطرة عليه دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.