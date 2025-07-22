ربنا يشفيك يا معلمنا.. شيكابالا يوجه رسالة إلى حسن شحاتة

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا، على تقديم دعمه لأسطورة النادي حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بعد إجرائه عملية جراحية في أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ونشر شيكابالا عبر صفحته على موقع "فيس بوك" صورة تجمعه بكابتن حسن شحاتة خلال إحدى مباريات الزمالك، معلقًا عليها: "دعواتكم بالشفاء العاجل لكابتن حسن شحاتة أسطورة مصر. ربنا يشفيك يا معلمنا ويقومك بالسلامة.. إحنا مستنيين ضحكتك ترجع وتنور الدنيا تاني".

وتوالت رسائل الدعم من مختلف الأوساط الرياضية، حيث حرص اتحاد الكرة، بالإضافة إلى ناديي الأهلي والزمالك، وكذلك حسام وإبراهيم حسن، على مساندة حسن شحاتة في أزمته الصحية، وأصدروا بيانات رسمية لدعمه وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.