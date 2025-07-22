شيكابالا مديرا رياضيا لنادي نيو جيزة| خاص

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الزمالك المعتزل، عن توليه رسميًا منصب المدير الرياضي لنادي نيو جيزة خلال الفترة الحالية، في أول تجربة إدارية له عقب إعلان اعتزاله كرة القدم.

وأوضح المصدر أن شيكابالا وقع على عقود تولي المنصب بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته داخل الملاعب ولكن هذه المرة من خارج الخطوط.

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يظهر كمحلل في إحدى القنوات الفضائية، ثم يتجه للعمل الإداري من خلال توليه منصب المدير الرياضي لنادي نيو جيزة.