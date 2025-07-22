النيابة تحقق في تعدي سيدة وآخرين على مديرة مدرسة بسبب الولاية التعليمية

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في تعدي سيدة وآخرين على مديرة مدرسة خاصة بالهرم، لرفضها تسليم السيدة الولاية التعليمية لطفل.

وتستمع النيابة لأقوال مديرة المدرسة حول الواقعة كما استمعت مسبقا إلى أقوال السيدة المتهمة بالتعدي على مديرة المدرسة بسبب رفضهما تسليمها الولاية التعليمية لأطفالها.

وقالت السيدة أمام جهات التحقيق إن المشاجرة التي نشبت بينها وآخرين مع مديرة المدرسة مجرد خلاف في وجهات النظر وأشارت إلى وجود خلافات بينها وبين والد أطفالها وأنه طلقها غيابيا وترك أولاده، لذلك قررت سحب الولاية التعليمية الخاصة بهم.

وشهدت منطقة الهرم واقعة مأساوية حيث تعدت سيدة تدعى وآخرين على مديرة مدرسة خاصة بالهرم، لرفضهم تسليمها ورق صغيرها دون ولاية تعليمية.