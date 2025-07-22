دياز يضغط للرحيل عن ليفربول والانضمام إلى بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية بأن الجناح الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي، عازم على الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب المصادر، يأمل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أن يتقدم النادي البافاري بعرض جديد خلال الأيام المقبلة، بعد أن رفض ليفربول عرضًا أوليًا بلغت قيمته 67.5 مليون يورو (نحو 79 مليون دولار) الأسبوع الماضي.

ويستعد بايرن ميونخ لتقديم عرض محسن تصل قيمته إلى 70 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز، خاصة أن لويس دياز يتصدر قائمة أولويات النادي في الميركاتو الحالي.

وكان دياز قد قدم موسمًا مميزًا مع ليفربول تحت قيادة المدرب الهولندي آرنه سلوت، حيث سجل 17 هدفًا، وساهم بشكل مباشر في تتويج "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه.

ورغم هذا النجاح، عبر اللاعب عن رغبته في خوض تحدٍ جديد خارج أسوار ملعب أنفيلد، وسبق أن أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل أكثر من مرة.

وكان دياز يأمل في الانتقال إلى برشلونة، الذي رأى فيه صفقة مناسبة لتعزيز خط الهجوم إلى جانب لامين جمال ورافينيا، لكن ليفربول رفض العرض المقدم من النادي الكتالوني بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني (نحو 87.6 مليون دولار)، مما دفع برشلونة إلى صرف النظر عن الصفقة والبحث عن بدائل.

ولا تزال ممانعة ليفربول تمثل عائقًا أمام رحيل دياز، خاصة مع تبقي عامين في عقده ورفضه التوقيع على تمديد جديد، لكن مع استمرار فترة الانتقالات لأكثر من شهر، توقعت التقارير أن يخفف النادي من موقفه ويقبل بالصفقة.

في سياق آخر، يواصل ليفربول تحت قيادة سلوت نشاطه المكثف في سوق الانتقالات، حيث أنفق 116 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، بالإضافة إلى ضم المدافع الهولندي جيريمي فريمبونغ، والمجري ميلوش كيركيز من بورنموث.

كما يسعى النادي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من أينتراخت فرانكفورت، بعد فشل صفقة السويدي ألكسندر إيزاك، وسط تقارير تشير إلى اقتراب رحيل الأوروجوياني داروين نونيز عن الفريق.