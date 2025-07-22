بسبب خلافات أسرية.. طالبة تلقي بنفسها من أعلى معدية بنهر النيل بأسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ طالبة ألقت بنفسها من أعلى معدية بنهر النيل ناحية مركز صدفا .

طالبة تلقي بنفسها في نهر النيل



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بقيام طالبة بالقاء نفسها من أعلى معدية بنهر النيل ناحية مركز صدفا.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ الطالبة .



وتبين إنهاء تدعى " شهد . ع . ع "21 عامًا، طالبة بمدرسة تمريض .

وأشارت التحريات الأولية أن الطالبة استقلت المعدية النهرية من مركز صدفا متجهه إلى مركز البداري وأثناء سير المعدية بنهر النيل قامت الطالبة بإلقاء نفسها بسبب خلافات أسرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.