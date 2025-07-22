غادة ندا: التجديف الشاطئي لعبة ممتعة تحتاج إلى مجهود بدني وذهني

قالت غادة ندا، الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة الفردي لـ التجديف الشاطئ، إن الرياضة تطلب مجهود كبير ولكنها ممتعة للغاية، التجديف متنوع سواء صالات أو في الشواطئ أو في النيل، متابعة: الرياضة مغامرة كبيرة وممتعة.

واضافت خلال حوارها على القناة الأولى، أن الرياضة تطلب مجهود ذهني وبدني، متابعة: لم اتمرن على التجديف الشاطئ وكنت اتدرب في القاهرة.

ونوهت بضرورة التدريب الصحيح والحركة السليمة لزيادة مرونة الجسم لمنع حدوث الإصابات التي قد تحدث مع أي حركة خاطئة في البحر، متابعة: شاركت في العديد بالبطولات وأتمنى أن أحقق المزيد من الميداليات خلال الفترة القادمة