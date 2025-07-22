شيكابالا يبدأ رحلته الإدارية من بوابة نيو جيزة

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أسطورة نادي الزمالك المعتزل، عن توليه رسمياً منصب المدير الرياضي لنادي نيو جيزة، ليبدأ بذلك أولى خطواته في عالم الإدارة بعد اعتزال كرة القدم.

ووفقاً للمصدر، وقع شيكابالا على عقود توليه المنصب خلال الساعات الماضية، في خطوة جديدة تفتح أمامه باب التحديات الإدارية بعد مشوار حافل داخل المستطيل الأخضر.

وكان "الفهد الأسمر" قد أعلن اعتزاله مع نهاية الموسم المنقضي، قبل أن يظهر كمحلل كروي في إحدى القنوات الفضائية، ليستقر أخيراً على خوض تجربة عملية جديدة خلف الكواليس.