خامس أغنيات ألبوم " WK25".. وائل كفوري يطرح أغنية " لو تعرفى "

طرح ملك الرومانسية المطرب وائل كفوري، خامس أغنيات ألبومه الجديد، "WK25" وهي بعنوان " لو تعرفي "، من كلمات منير بو عساف، وألحان د. هشام بولس، وتوزيع موسيقى داني حلو، ميكس وماسترينج رالف سليمان، الأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الألبوم من إنتاج وائل كفوري ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.



كان قد شوق النجم وائل كفوري جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لأغنيته "لو تعرفي" ونشر فيديو ترويجي للأغنية عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، ظهر فيه مع فريق العمل أثناء كتابة كلمات الأغنية، حيث بدا التناغم والتركيز واضحين بينهم، بينما أرفق الفيديو بصوت وائل كفوري وهو يؤدي كلمات الأغنية.. وعلّق كاتبًا:" لو تعرفي...الأغنية الخامسة... 22/07/25 وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أظهروا حماسهم للاستماع لأحدث أعمال وائل كفوري الفنّية وكتبوا:" أخيرًا"، " بالتوفيق حبي"، " مدلعنا وائل"، " ناطرين ع ناااااار"، " نااااطرينك يا غاالي على نااار"، " اكيد قنبلة جديدة هاتغير عالمنا ومفهوم الحب فى حياتنا" وغيرها.



يذكر أن وائل كفوري قد طرح، أولى أغنيات ألبومه الجديد، "WK25"، وهى "بدي غيّر فيكي العالم"، كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقى، روني برّاك، وميكس وماسترينج علي رمضان.. وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة.. كما طرح، ثاني أغنياته وهى بعنوان " تك تك قلبي "، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس وماسترينج علي رمضان، وحققت نجاحاً كبيراً أيضا، و"بعتذر منك" كلمات بيار حايك، وألحان زياد بطرس، و توزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان، و"انتي بعيوني" كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم ابو شديد، وتوزيع بلال الزين.. وتجدر الإشارة إلى أن أغنيات ألبوم WK 25 للفنان وائل كفوري تحقق انتشارًا واسعًا وتتصدر قوائم يوتيوب حول العالم خلال ساعات من صدورها، ومنها السويد، وكندا، واستراليا بالإضافة إلى الدول العربية.