قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025
الأمم المتحدة: ما نراه في غزة رعب بمستويات من الموت والدمار لا مثيل له
وزير الأوقاف يستقبل رئيس الشئون الدينية التركي ويصطحبه في جولة بدار القرآن الكريم.. صور
العالم يدفع فاتورة 2 تريليون دولار لمواجهة جراثيم قاتلة.. تفاصيل مروعة
قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة .. 6 طرق فعالة للتغلب على التوتر قبل لحظة الحسم
الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا
فيه شرط.. الكشف عن مصير أحمد عبد القادر مع الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: تقدم في مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة
بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. تعديل مواعيد قطار العاصمة الخميس المقبل
يحتاج بشدة لهذا العلاج .. تطورات حسن شحاتة الصحية
مصر تربح المعادلة التجارية| صادرات بـ 13 مليار دولار وانخفاض عجز الميزان التجاري.. وخبير: نقطة تحول في مسار الاقتصاد
جوتيريش: المجاعة تطرق كل الأبواب في غزة.. ويجب إدخال المساعدات فورا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خامس أغنيات ألبوم " WK25".. وائل كفوري يطرح أغنية " لو تعرفى "

وائل كفوري
وائل كفوري
نجلاء سليمان

طرح ملك الرومانسية المطرب وائل كفوري، خامس أغنيات ألبومه الجديد، "WK25" وهي بعنوان " لو تعرفي "، من كلمات منير بو عساف، وألحان د. هشام بولس، وتوزيع موسيقى داني حلو، ميكس وماسترينج رالف سليمان، الأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، الألبوم من إنتاج وائل كفوري ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.
 

كان قد شوق النجم وائل كفوري جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لأغنيته "لو تعرفي" ونشر فيديو ترويجي للأغنية عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، ظهر فيه مع فريق العمل أثناء كتابة كلمات الأغنية، حيث بدا التناغم والتركيز واضحين بينهم، بينما أرفق الفيديو بصوت وائل كفوري وهو يؤدي كلمات الأغنية.. وعلّق كاتبًا:" لو تعرفي...الأغنية الخامسة... 22/07/25 وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أظهروا حماسهم للاستماع لأحدث أعمال وائل كفوري الفنّية وكتبوا:" أخيرًا"، " بالتوفيق حبي"، " مدلعنا وائل"، " ناطرين ع ناااااار"، " نااااطرينك يا غاالي على نااار"، " اكيد قنبلة جديدة هاتغير عالمنا ومفهوم الحب فى حياتنا" وغيرها.


يذكر أن وائل كفوري قد طرح، أولى أغنيات ألبومه الجديد، "WK25"، وهى "بدي غيّر فيكي العالم"، كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقى، روني برّاك، وميكس وماسترينج علي رمضان.. وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة.. كما طرح، ثاني أغنياته وهى بعنوان " تك تك قلبي "، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس وماسترينج علي رمضان، وحققت نجاحاً كبيراً أيضا، و"بعتذر منك" كلمات بيار حايك، وألحان زياد بطرس، و توزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان، و"انتي بعيوني" كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم ابو شديد، وتوزيع بلال الزين.. وتجدر الإشارة إلى أن أغنيات ألبوم WK 25 للفنان وائل كفوري تحقق انتشارًا واسعًا وتتصدر قوائم يوتيوب حول العالم خلال ساعات من صدورها، ومنها السويد، وكندا، واستراليا بالإضافة إلى الدول العربية.

وائل كفوري ألبوم وائل كفوري مزيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

ترشيحاتنا

خلال الجولة

وزير الإسكان: دفع العمل بمشروعات البنية الأساسية وتطوير المرافق بمدينة السويس الجديدة

كامل الوزير خلال الاجتماع

مباحثات مصرية كويتية لتدشين مشروعات تنموية بين البلدين..قريبا

الذهب

تراجع محدود لأسعار الذهب محليًا وسط استقرار عالمي ومخاوف جيوسياسية تضغط على الأسواق

بالصور

قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة .. 6 طرق فعالة للتغلب على التوتر قبل لحظة الحسم

طرق بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على تجاوز الضغط النفسي
طرق بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على تجاوز الضغط النفسي
طرق بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على تجاوز الضغط النفسي

ليلى زاهر تبدأ تصوير "هند" من حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب .. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟.. جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها

أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة

شاحنة إيسوزو الكهربائية الجديدة تأتي بسعر صادم

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

فيديو

القنان طارق ريحان

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان لـ 20 أغسطس

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد