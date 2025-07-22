كوثر حجازي تتعاون مع أحمد جمال في أغنية حلو التان

تتعاون الشاعرة كوثر حجازى في أغنية جديدة تحمل إسم "حلو التان" مع النجم أحمد جمال ومن المقرر طرحها يوم الخميس المقبل، وتحمل عدد من المفاجئات، وهى من ألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم .



وأعربت الشاعرة كوثر حجازي عن سعادتها بالتعاون مع الفنان أحمد جمال في أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "حلو التان"، وهي أغنية صيفية تتميّز بأجوائها الخفيفة والإيقاع الحيوي.



وأكدت كوثر حجازي أن العمل مع أحمد جمال كان ممتعًا، مشيرة إلى أن الأغنية تمثل مزيجًا من الكلمات العصرية والألحان الجذابة، وتتناول أجواء الصيف بطابع شبابي مرح.



وتواصل الشاعرة كوثر حجازي حصد النجاحات على الساحة الغنائية، بعد تألقها في أغنية "غول الأصول" ضمن أحداث مسلسل حق عرب، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث لاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً وإشادة من الجمهور، والأغنية من ألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى .

كما شاركت كوثر حجازي في احتفالية عيد الفطر الماضي من خلال أغنية "اسم العيد ابتدى والفرح ابتدى"، التي حملت توقيعها من حيث الكلمات، بينما تولى التلحين مدين، والتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وميكس وماستر هاني محروس.

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "سعادة وبس" ،وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر وسام عبد المنعم.



ومن كلمات الأغنية: «كل حاجة في عمري حلوة أنتي اللي وصلتيني ليها.. كل لحظة جميلة عشتها انتي ركن اساسي فيها.. واقفه طول الوقت جنبي.. مقوياني وسانده قلبي.. ده انتي نعمه حبيبتي بحمد ربنا دايما عليها.. سعادة بس.. حياتي وانا جنبك عبارة عن سعادة.. سعادة بس».