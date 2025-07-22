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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: دفع العمل بمشروعات البنية الأساسية وتطوير المرافق بمدينة السويس الجديدة

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية دفع العمل بمشروعات البنية الأساسية وتطوير المرافق بمدينة السويس الجديدة، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي والطرق والكهرباء والاتصالات، لتحقيق التنمية الشاملة بالمدينة.

وأشار وزير الإسكان إلى تنوع استعمالات الأراضي بمدينة السويس الجديدة، بجانب المشروعات السكنية ومنها الإسكان الحر، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بعتاقة، مما يستلزم توفير بنية أساسية متطورة قادرة على تلبية احتياجات مجتمع استثماري يرسّخ مكانة المدينة كوجهة تنموية وصناعية وسكنية واعدة على خريطة الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بعددٍ من مشروعات البينة الأساسية بمدينة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن السويس الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع ويتم تنفيذها ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة المعمورة.

جولة جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة


وفي هذا الإطار، قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات المياه والصرف الصحي داخل نطاق الحي الصناعي بالمدينة، حيث شملت الجولة التفقدية متابعة الأعمال الإنشائية ابتداءً من محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة عتاقة، وحتى موقع خزان التكديس الخاص بمياه الصرف المعالجة، الناتج عن السيب النهائي لمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة. 

وقالت مخلوف: تأتي هذه الأعمال في إطار خُطة تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، عبر استخدامها في ري المسطحات الخضراء، والسياج الشجري الذي يحيط بالمنطقة الصناعية للحماية من الأتربة والعوامل الجوية، مؤكدة أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، مع ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ومتابعة تنفيذ الأعمال بدقة وتقييم الأداء بشكل دوري.

وفي السياق ذاته، قامت المهندسة أسماء مخلوف، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية موسعة بعدد من المواقع الحيوية بالمدينة، شملت تفقد أعمال مشروع "ديارنا" السكني، أحد المشروعات العقارية البارزة بالمدينة، والذي يُعد نموذجًا للوحدات السكنية المتكاملة من حيث التشطيب والخدمات، ويُنفذ وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وفي إطار متابعتها للبنية الأساسية، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، الأعمال الجاري تنفيذها في موزع الكهرباء الرئيسي بقدرة 22 كيلوفولت، والذي يضم 7 غرف محولات بقدرة 1000 ك.ف.أ لكل غرفة، مشيرة إلى الانتهاء من: تنفيذ شبكة كابلات الجهد المتوسط بطول 20 كم، وتنفيذ شبكة كابلات الجهد المنخفض بطول 35 كم.

ونوَّهت عن أنه تم البدء في طرح أعمال محطة محولات بقدرة 260 ميجا فولت أمبير، ضمن خطة استراتيجية لضمان بنية تحتية كهربائية مستقرة ومستدامة تدعم خطط التوسع العمراني والصناعي للمدينة.

كما شملت الجولة تفقد خزان المياه الرئيسي بسعة 10,000 متر مكعب، والذي يُعد أحد المكونات الحيوية لضمان استمرارية تغذية المدينة بالمياه، ويخدم القطاعات السكنية والخدمية والصناعية بشكل متكامل.

وفي السياق ذاته، عقدت المهندسة أسماء مخلوف، اجتماعًا مع مسئولي الجهاز، لمتابعة آليات رفع كفاءة الطرق والمحاور بالمدينة، والتأكيد على أن أعمال الصيانة المستدامة تمثل أولوية ملحة على جدول أعمال الجهاز.

وخلال الاجتماع، شددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة التحرك الفوري لتنفيذ أعمال صيانة الطرق الرئيسية والداخلية، بما يضمن سلامة المارة والسيارات، ويحد من الحوادث، ويُسهم في تحسين جودة الحركة داخل المدينة، كما أكدت أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ الأعمال.

كما وجّهت رئيس الجهاز بتكثيف اللوحات الإرشادية على مختلف الطرق، خاصة في المناطق التي تتطلب ذلك، لما لها من دور حيوي في تعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى وضع العلامات التحذيرية والتوضيحية اللازمة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة، وتحديد مسارات التحويلات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور والجهات المعنية، مع التركيز على الطريق الساحلي ومدخل الحي الصناعي.

وشددت "مخلوف" على أهمية التأكد من سلامة أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق في المباني الإدارية والمخازن والمحطات التابعة للجهاز، وضرورة توافر أجهزة إنذار متطورة قادرة على الاستجابة السريعة، مع التأكد من جاهزية هذه المنظومة بكافة المنشآت الحيوية بالمدينة.

وفيما يخص ملف توفيق أوضاع الأراضي، وجهت المهندسة أسماء مخلوف، بسرعة مراجعة الطلبات المقدمة والانتهاء من الحالات المستوفاة، إلى جانب تفعيل منظومة GIS لضمان دقة وجودة مخرجات الأعمال في أقل وقت ممكن.

وزير الاسكان جهاز مدينة السويس الجديدة اخبار مصر مال واعمال المدن الجديدة البنية الاساسية تطوير الطرق مشروع ديارنا المهندس شريف الشربيني

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