تأثر إمدادات مياه الشرب بالضعف في عدة مناطق بجنوب سيناء .. تعرف على الأسباب

تسببت أعمال الصيانة في محطة عيون موسي الرئيسية التابعة لشركة نقل وتوزيع الكهرباء الي عدم استقرار التيار الكهربائي الذي أخرج محطات التحلية من الخدمة لساعات يوميًا على مدار الأيام الماضية.

اشتكى العديد من المواطنين، خاصة في قرية الجبيل بطور سيناء وبعض الأحياء في مدن جنوب سيناء، من ضعف وصول المياه إلى منازلهم، خصوصًا في الأدوار العليا.

و​للتخفيف من حدة الأزمة، اعتمدت شركة مياه الشرب على الآبار الجوفية، وخاصة في مدينة طور سيناء.

من جانبها، شكلت محافظة جنوب سيناء غرفة عمليات لمتابعة تأثير انقطاع التيار الكهربائي على محطات تحلية المياه.



و​أكدت المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي، أن أعمال صيانة الكهرباء ستنتهي اليوم، الثلاثاء، وستعود محطات التحلية للعمل بكامل طاقتها وأشارت عمر إلى أن الشركة وفرت سيارات نقل مياه لملء خزانات المواطنين في الأحياء. .





