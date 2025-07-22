هنري يتوقع بطل الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

توقع تيري هنري أسطورة نادي أرسنال، بطل النسخة المقبلة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال هنري في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه على منصة "إكس": "تييري هنري: "هل أعتقد أن ميكيل أرتيتا يُقدم أداءً رائعًا؟ نعم. هل أعتقد أنه يستحق الإقالة؟ لا، إطلاقًا. هل أعتقد أننا سنفوز بالدوري هذا العام؟ نعم".

ويحمل ليفربول لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي (2024-2025).



موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

وتنطلق البطولة الإنجليزية 15 أغسطس المقبل بمباراة ليفربول وبورنموث.

النجم المصري محمد صلاح سيخوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي مع ليفربول على ملعب “أنفيلد”، بينما تنتظره قمة نارية مبكرة ضد أرسنال في الجولة الثالثة.