شقيقة النني تدافع عن زوجته: محترمة ومؤدبة.. والأخيرة ترد: مبروك علينا الحسنات

دافعت شقيقة محمد النني عن شقيقيها وزوجته الثانية بعد الهجوم عليها في الفترة الأخيرة



وكتبت شروق عبر حسابها الشخصي إنستجرام: "أهلاً بيكم جميعاً حتى من تمني لي الشر. الله يرزقكم نواياكم وأنا مش بزعل نهائياً من أي كلام وبتدخل أشوف كل مسدجاتكم بإحنابي بس حبيت أصلحلكوا نقطة بسيطة أن والله كل واحد حر في حياته وأن رأيكم غير مفيد وملوش أي لازمة بالمرة وكل واحد حر في حياته أنا مجرحتش حد بعمل حاجة وهي فعلاً إنسانة كويسة جداً ومحترمة ومؤدبة وبتحبني أوي أوي وبتعمل حاجات تانية كتير مش لازم كل حاجة تتقال وإحنا كلنا كويسين مع بعض بحبك أوي يا حنونتي

لترد عليها زوجته الثانية "عمري بنوتي دافع عني هههه أحبك أوي ما أول مرة رديت وقلت كفاية علي حب ودعم زوجي وأهلو الحلوين الطيبين وأهلي وأصحابي والناس اللي يعرفوني عن قرب ما شاء الله تبارك الرحمن 😭😭 وفي ناس كانت دور الشفقة مبروك عليهم شفقة الناس وانا مبروك علي وعلى زوجي الحسنات اللي جات من وري سوء الظن وكلام قليلي الأصل والتربية بالعكس إلا ما قرينا أكتر".

وعبّر الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط نادي الجزيرة الإماراتي، عن حماسه الشديد للموسم الكروي الجديد (2025 - 2026)، مؤكدًا أن الفريق يستعد بكل جدية لتحقيق نتائج مميزة تسعد جماهير "فخر أبوظبي".

وفي تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال النني: "هناك حالة من العزم والإصرار داخل الفريق، ونعمل بكل طاقتنا خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا، الجميع يقدم أقصى ما لديه في التدريبات، وهذا يدل على رغبتنا الصادقة في بداية قوية وتحقيق إنجازات تُضاف لتاريخ النادي".

وأضاف النني أن الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة يبذل مجهودًا كبيرًا، ويحرص على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة، مشيدًا كذلك بدور إدارة النادي في توفير كل سبل الراحة والدعم للاعبين خلال فترة التحضيرات.