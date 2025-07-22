مشيرة خطاب: العالم يحتاج حالة من السلام القائم على العدل.. واليونسكو له دور مؤثر في ذلك

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن كارت الانسحاب من اليونسكو يستخدم لظروف وأسباب معينة وامريكا دول كبرى يقع على كاهلها مسئولية لحماية التعددية ولا يصح أن تستخدم كارت الانسحاب من اليونسكو.

وقالت مشيرة خطاب، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن ما يفعله الرئيس الامريكي دونالد ترامب من تهديد بقرار الانسحاب من منظمة اليونسكو استمرار للسياسة الامريكية التي تتحيز لطرف ضد آخر.

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب، أن امريكا من أكبر الدول المساهمة في ميزانية اليونسكو، مؤكدة أن دور اليونسكو في تحقيقه مهم لأنها المنظمة المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم.