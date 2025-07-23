اتراضينا| قصة دهس نور النبوي لموظف.. فيديو

روى عمرو القاضي المحامي دفاع ضحية حادث الفنان نور النبوي كواليس تصالح الطرفين وتنازل موكله عن اتهامه للنبوي بدهسه.

وقال القاضي أنهم أنهوا منذ قليل إجراءات التصالح أمام نيابة كرداسة ومركز إمبابة حيث حضر أشرف عبد العزيز المحامي وكيلا عن الفنان نور النبوي وأقر موكله "وائل سمير" أمام النيابة العامة بتنازله عن اتهام الفنان نور خالد النبوي بإحداث إصابته بعد دهسه بسيارته أسفل محور 26 يوليو حيث خضع لجراحة تركيب 11 شريحة ومسمار في رجله.

وأضاف القاضي: "الحمد لله تم استرجاع جميع حقوق موكلي نفسيا وماديا وربنا يجعلنا ديما ناصرين للمظلومين مؤكدا: اتراضينا وخدنا حقنا".

وتصالح الفنان نور النبوي مع موظف بعد دهسه بسيارته في شهر مايو الماضي بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مناسب يرضي كل منهما.