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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تهنئة وتكريم من «مستقبل وطن» لأوائل الثانوية بـ100 ألف جنيه لكل طالب.. ويؤكد: دعم المتفوقين أولوية وطنية

النائب أحمد عبدالجواد
النائب أحمد عبدالجواد
عبد الرحمن سرحان

هنأ النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أوائل الثانوية العامة 2025، مؤكدًا أن تفوقهم هو ثمرة جهد وإصرار، ويعكس نماذج مشرفة لشباب مصر الواعد، لا سيما أن هذه النماذج اللامعة تمثل الأمل الحقيقي لمستقبل مصر.

وأعلن "عبدالجواد”، أن حزب مستقبل وطن قرر تكريم أوائل الجمهورية من طلاب الثانوية العامة بمنحة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لكل طالب، تقديرًا لتفوقهم وما بذلوه من جهد، تشجيعًا  وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز ومواصلة مسيرة التفوق والنجاح في مسيرتهم الجامعية والعملية.

وأوضح الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن التكريم سيتم خلال احتفالية كبرى ينظمها حزب مستقبل وطن في الفترة المقبلة، بحضور قيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا صادقًا عن تقدير الحزب للعلم والتفوق والاجتهاد، ورسالة واضحة بأن الطلاب المتفوقين هم قدوة لجيل كامل، ويستحقون كل دعم ورعاية باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

كما لفت النائب أحمد عبدالجواد، إلى أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته دعم التعليم والتفوق العلمي باعتباره استثمارًا وطنيًا طويل المدى في بناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن وتحقيق تطلعاته.

وأكد "عبدالجواد"، أن الحزب يؤمن بدور التعليم في بناء الإنسان المصري، وأن النهوض بالوطن يبدأ من دعم العقول الواعدة والمتميزة، مشددًا على أن الطلاب المتفوقين يمثلون طاقة أمل حقيقية لمستقبل مصر، ويجسدون نموذجًا للانضباط والاجتهاد يجب أن يحتذى به.

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