الخولي: الحملة الانتخابية لحزب مستقبل وطن تسير بنشاط كبير

أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن هناك تفاعلًا كبيرا من المواطنين، خاصة بعد الجولات الميدانية التي قام بها الحزب خلال الأيام الماضية في عدد من المحافظات.

وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الحملة الانتخابية للحزب تسير بنشاط كبير، من خلال تنظيم مؤتمرات جماهيرية في جميع المحافظات، بهدف تعريف المواطنين بالمرشحين على القوائم والفردي، بالإضافة إلى توعية الناخبين بدور مجلس الشيوخ.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب يعمل على توضيح الواقع السياسي والتحديات التي تواجهها الدولة، والهدف من قرارات القيادة السياسية في هذا التوقيت.