قيادي بمستقبل وطن: ثورة يوليو ستظل رمزًا للوطنية والكرامة ومصدر إلهام للأجيال القادمة

أكد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ثورة 23 يوليو المجيدة تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث استطاعت أن تؤسس لجمهورية قائمة على السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وأن تضع ركائز الدولة الوطنية الحديثة، مضيفا أن هذه الثورة غيرت تاريخ البشرية وأنهت الاستعمار وفتحت أبواب الحياة والتنمية.

ووجه الجمل، في بيان له اليوم، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم،

بمناسبة حلول الذكرى الـ 73 على مرور ثورة 23 يوليو 1952 ، التي حملت فيها القوات المسلحة مسؤولية التعبير عن إرادة الشعب في لحظة مفصلية من تاريخ الوطن.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن ثورة 23 يوليو كانت نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقلال الوطني الحقيقي، وإنهاء التبعية السياسية والاقتصادية، كما فتحت آفاقًا جديدة أمام ملايين المصريين في مجالات التعليم والعمل والتكافؤ الاجتماعي، وهي الأهداف ذاتها التي تواصل الدولة تحقيقها اليوم في ظل قيادة الرئيس السيسي، من خلال مسيرة البناء والتنمية الشاملة.

ونوّه الجمل، إلى أن ما تشهده الدولة المصرية حالياً من إنجازات ومشروعات قومية كبرى، يُجسّد استكمالاً لمسيرة الإصلاح والتحول الوطني التي بدأتها ثورة يوليو، والتي هدفت إلى تعزيز كرامة المواطن المصري وبناء دولة قوية قائمة على العدالة والمؤسسات والكفاءة.

واختتم المهندس ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن ثورة يوليو ستظل رمزًا للوطنية والكرامة، ومصدر إلهام للأجيال القادمة في صون الوطن وحماية مقدراته، والسير على طريق التطوير والتحديث من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.