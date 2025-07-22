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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمانة الشباب المركزية بمستقبل وطن تبدأ التحرك الميداني استعدادا لانتخابات الشيوخ

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعًا موسعًا مع أمناءها في المحافظات، لمناقشة استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية والأمناء المساعدين وهيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وأمناء الشباب في المحافظات.

وفي البداية، تحدث النائب أحمد عبد الجواد، عن إيمان الدولة المصرية الراسخ بتمكين الشباب، وهو ما يعمل الحزب على تحقيقه من خلال تصعيد الشباب ومنحهم مسئوليات حقيقية، وشدد الأمين العام على ضرورة تفعيل أدوات السوشيال ميديا بقوة في هذه المرحلة، فضلا عن غرفة عمليات أمانة الشباب، ضمن منظومة مؤسسية دقيقة يعمل وفقا لها حزب مستقبل وطن.

من جانبه، أكد أحمد حسام عوض، أمين الشباب أن انتخابات مجلس الشيوخ هي استحقاق دستوري بالغ الأهمية، لافتا إلى التواصل والتنسيق المستمر بين أمانة الشباب وبقية الأمانات النوعية داخل الحزب، وفقا لمنهج مؤسسي منضبط.

وشهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، بين هيئة مكتب أمانة الشباب، وأمناء الأمانة في المحافظات، وأهمية الربط التنظيمى.

مستقبل وطن أمانة الشباب المركزية أحمد حسام عوض مجلس الشيوخ لعام 2025 القاهرة الجديدة النائب أحمد دياب

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