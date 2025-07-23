رغم التعثر | الزمالك يُطارد «تيدي أوكو».. والرياض يدخل على الخط

مازالت مفاوضات نادي الزمالك جارية مع الفرنسي تيدي أوكو، رغم تعثرها خلال الساعات الأخيرة نتيجة بعض التفاصيل الخاصة من جانب اللاعب.

ورغم ما تردد عن تراجع الزمالك، فإن مصادر داخل القلعة البيضاء أكدت أن النادي لم يُغلق الباب بعد، ويواصل محاولاته لحسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناءً على توصية من المدير الرياضي جون إدوارد.

في المقابل، كشفت تقارير سعودية أن اللاعب بات قريبًا من الانتقال إلى نادي الرياض السعودي، بعد تعثر مفاوضاته مع الزمالك، مما يهدد بإفشال الصفقة لصالح العرض الخليجي.

ويواصل مسؤولو الزمالك جهودهم لإنهاء الصفقة، ضمن خطة تدعيم الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.