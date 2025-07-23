استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع ترقب نتائج أعمال شركات التكنولوجيا

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تقريباً خلال تعاملات مع تساؤل المستثمرين عما إذا كان مؤشر S&P 500 سيواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة مع انطلاق تقارير نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones الصناعي 46 نقطة، أو 0.1%. وظلت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 مستقرة تقريباً، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.1%.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب إغلاق مؤشر S&P 500 جلسة التداول العادية عند أعلى مستوى له لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.06% خلال الجلسة. وشهد يوم الثلاثاء الإغلاق القياسي الحادي عشر للمؤشر في عام 2025.

أيضاً ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 180 نقطة خلال جلسة الثلاثاء، بينما انخفض مؤشر Nasdaq المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنحو 0.4% مع تضرر أسهم الرقائق.

من جانبه، قال كبير استراتيجيي السوق في مجموعة Carson، رايان ديتريك، لقناة CNBC: "لا يوجد الكثير من التفاؤل". لكنه أضاف: "قلنا إن هناك موجة صعود في الصيف. لم تكن الفكرة شائعة. لكنها تحدث. ونعتقد أنها لم تنتهِ بعد".

وينتظر المستثمرون نتائج أعمال شركتي ألفابت Alphabet وتسلا Tesla المتوقع صدورها يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق. تُعد هذه التقارير هي الأولي لشركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة في موسم نتائج الأعمال الحالي، وهو قطاع يحظى بمتابعة دقيقة نظراً لقيادته للسوق في السنوات الأخيرة.

إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى، سيتابع المستثمرون أيضاً تقرير نتائج أعمال شركة Hasbro قبل افتتاح السوق، تليها تقارير Chipotle Mexican Grill وMattel بعد الإغلاق.

وتأتي إصدارات نتائج الأعمال المرتقبة في خضم أسبوع حافل بتقارير الأرباح. من بين حوالي 17% من شركات مؤشر S&P 500 التي أعلنت نتائجها حتى الآن هذا الموسم، حقق حوالي 85% منها أرباحاً فاقت توقعات وول ستريت.